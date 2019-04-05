В Германии обнаружили почти полтонны наркотиков в коробках с бананами

Новости мира: На складах дискаунтера в Мекленбурге, в коробках с бананами нашли почти полтонны кокаина.

В одной из торговых сетей Германии в нескольких партиях импортных бананов обнаружили кокаина на 25 миллионов евро. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кокаин на миллионы евро в коробках с бананами: в шести филиалах и на складах дискаунтера в Мекленбурге-Передней Померании сотрудники обнаружили почти полтонны наркотического вещества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, коробки с бананами были завезены морем из Латинской Америки.

В полиции утверждают, что это крупнейшая подобная находка в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Стоимость контрабанды оценивается в 25 млн евро (на черном рынке 1 грамм кокаина стоит около 50 евро). Сейчас правоохранители проверяют, не попали ли подобные коробки с импортными бананами в другие регионы.