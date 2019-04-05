Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Аваков: С Порошенко мы почти не видимся
Аваков: С Порошенко мы почти не видимся
У бандитов на Донетчине изъяли пулемет Максима (Фото)
У бандитов на Донетчине изъяли пулемет Максима (Фото)
Феттель похвалил Мика Шумахера
Феттель похвалил Мика Шумахера
Разноцветные грызуны: гигантские белки из Индии (Фото)
Разноцветные грызуны: гигантские белки из Индии (Фото)

В Германии обнаружили почти полтонны наркотиков в коробках с бананами

В Германии обнаружили почти полтонны наркотиков в коробках с бананами
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: На складах дискаунтера в Мекленбурге, в коробках с бананами нашли почти полтонны кокаина.

В одной из торговых сетей Германии в нескольких партиях импортных бананов обнаружили кокаина на 25 миллионов евро. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кокаин на миллионы евро в коробках с бананами: в шести филиалах и на складах дискаунтера в Мекленбурге-Передней Померании сотрудники обнаружили почти полтонны наркотического вещества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, коробки с бананами были завезены морем из Латинской Америки.

Полиция показала 257 кг кокаина в бананах из Эквадора (Видео)

В полиции утверждают, что это крупнейшая подобная находка в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Стоимость контрабанды оценивается в 25 млн евро (на черном рынке 1 грамм кокаина стоит около 50 евро). Сейчас правоохранители проверяют, не попали ли подобные коробки с импортными бананами в другие регионы.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Наркотики, Кокаин, Бананы, Склад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
02 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
03 "У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского
04 Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
05 У Порошенко заявляют, что Зеленский избегает независимых алко- и наркообследований
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо
МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо
В аэропорту Манчестера исправил название Kiev на Kyiv
В аэропорту Манчестера исправил название Kiev на Kyiv
Канада выпустила монету в виде украинской писанки
Канада выпустила монету в виде украинской писанки
Народная реклама: шедевры маркетинга с рынков и базаров
Народная реклама: шедевры маркетинга с рынков и базаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь