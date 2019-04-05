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США отговаривают Францию от налога на интернет-деятельность

США отговаривают Францию от налога на интернет-деятельность
08:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Майк Помпео призывает Францию не вводить налоги для крупных технологических компаний.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг на встрече с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом обратился с призывом к французскому правительству не принимать закон о налогах для крупных технологических компаний, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь Майк Помпео настоятельно призвал Францию не принимать законопроект о налогах на интернет-деятельность для технологических компаний, который окажет негативное влияние на американские компании, а также на граждан Франции, которые пользуются их услугами", - говорится в заявлении американского ведомства.

По словам М.Помпео, от повышения налогов на деятельность технологических компаний пострадают американские гиганты, такие как Facebook и Google.

В марте 2019 года власти Франции начали подготовку законопроекта о введении 3%-ного налога на интернет-рекламу, продажу персональных данных и другие доходы технологических компаний с годовой прибылью свыше 750 млн евро.

Несколько других европейских стран, в том числе Британия, Испания, Италия и Австрия, заявляли, что намерены поднять налоги для технологических компаний вслед за Францией.

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США, Франция, Налоги, Жан-Ив Ле Дриан, Майк Помпео.
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