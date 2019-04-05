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В Европе оценили выполнение судовых решений в Украине

В Европе оценили выполнение судовых решений в Украине
11:46 Сегодня Телеграф по материалам сайта censor.net.ua yaizakon.com.ua

Новости мира: В Комитете министров Совета Европы с положительной стороны оценили работу Украины в рассмотрении дел по правам человека и выполнение решений суда.

По заявлению руководителя гендиректората по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристос Гиакумопулос, на данный момент  Комитетом удалось закрыть более трехсот дел против Украины. Это стало результатом плодотворного сотрудничества с представителями власти Украины, а также улучшение обменом информации о делах отдельных лиц.

Динамики в выполнении решений суда и активного взаимодействия Украины и ЕСПЧ удалось добиться благодаря эффективному реформированию суда в стране. Самыми частыми делами, которые удалось закрыть в 2018 году, были те, которые касались неправомерно долгосрочного содержания лиц.

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В общей сложности, учитывая результаты прошлого года, в Европейском суде удалось закрыть более 2,7 тысяч дел, находящихся на рассмотрении. Причинами их открытия стали наиболее весомые нарушения по правам человека.

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Украина, ЕС, Суд, Защита, ЕСПЧ, Дело, Права. Человек.
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