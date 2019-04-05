Президент Черногории призвал ЕС не "сдавать" Балканы России и Китаю

Новости мира: Джуканович считает, что лишь дальнейшей интеграцией Западных Балкан можно консолидировать Европейский Союз.

Президент Черногории Мило Джуканович предупредил, что интеграция Западных Балкан в ЕС имеет решающее значение для блока, чтобы защитить себя от растущего политического и экономического влияния России и Китая в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джуканович сказала в интервью Associated Press.

Джуканович сказал, что хаотичный выход Британии из ЕС и другие кризисы в блоке, похоже, ослабили энтузиазм союза по поводу принятия новых членов, но Европа не должна передавать стратегический регион другим глобальным игрокам.

Джуканович сказал, что Россия и Китай имеют интересы на Балканах, где растет политическое влияние России, особенно в соседней Сербии.

Между тем Китай потратил значительные средства на инфраструктуру, чтобы увеличить свое влияние в Центральной и Восточной Европе.

"Но вопрос не в том, имеют ли Россия, Китай или третья страна свои интересы на Балканах. Вопрос в том, почему Европа передает этот регион кому-либо еще. Я считаю, что это в первую очередь интерес Европы", - сказал Джуканович.

После вступления в НАТО в 2017 году Черногория может стать следующей страной, вступившей в ЕС, однако не раньше 2025 года. Сербия тоже может присоединиться к блоку в 2025 году, в то время как Албания, Македония, Косово и Босния еще не достигли такого уровня предварительных переговоров.

Тем не менее, Франция и некоторые другие государства ЕС высказывают скептицизм даже в отношении этих дат, предупреждая, что Европа должна сначала решить свои собственные проблемы, прежде чем она сможет расширяться.

Джуканович настаивал на том, что ЕС должен проводить политику расширения независимо от кризиса вокруг Brexit.

"Мы не должны рассматривать эту проблему как черногорскую проблему или проблему Балкан, мы должны рассматривать ее как европейскую проблему. Нет лучшей консолидации Европейского Союза, чем его дальнейшее объединение", - сказал он.