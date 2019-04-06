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Среди самых опасных товаров в ЕС - игрушки и автомобили

Среди самых опасных товаров в ЕС - игрушки и автомобили
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: В специальном докладе Еврокомиссии были перечислены самые опасные товары на европейском рынке.

Еврокомиссия обнародовала годовой доклад за 2018 год о безопасности товаров, попадавших на европейский рынок. По данным исследования, перечень товаров, представляющих угрозу для человека и его здоровья, возглавили детские игрушки и автомобили.

Соответствующая информация распространена на сайте Еврокомиссии.

«В рамках взаимного оповещения компетентные органы распространили 2257 предупреждений об опасных продуктах. К наиболее часто отмеченной категории относятся игрушки (31%), за которыми идут «моторные автомобили» (19%), затем - одежда, текстиль и модные аксессуары (10%). При этом главные элементы риска обозначены как химические воздействия и повреждения (по 25% для каждой из перечисленных категорий), по которым идет риск глотания мелких частей детьми (18%)», - говорится в сообщении.

Как отмечает Еврокомиссия, более половины таких опасных товаров произведены в Китае. Европейская сторона определяет решение этой проблемы как один из приоритетов в развитии отношений с этой страной и информирует китайских производителей о правилах безопасности товаров, поступающих на европейский рынок.

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Еврокомиссия, Игрушки, Авто, Товары, Европейский рынок, Опасные товары.
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