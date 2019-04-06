СМИ: Саммит ЕС-КНР скорее всего завершится без совместной декларации

Новости мира: ЕС и Китай не согласовали декларацию общего саммита.

Отказ Китая предоставить Евросоюзу твердые обязательствами по доступу к своим рынкам препятствует обеим сторонам согласовать общее заявление для саммита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Лидеры ЕС во вторник проведут переговоры в Брюсселе с китайским премьер-министром Ле Кэцяном, но все более вероятно, что совместной декларации по итогам встречи не будет.

Отсутствие такого документа нанесет удар надеждам, что встреча может дать прорыв в сложных отношениях Европы с Китаем

ЕС стремится построить "точки конвергенции" с Китаем, своим вторым крупнейшим торговым партнером, но имеет глубокие предостережения относительно протекционизма, торговой практики и прав человека в Пекине.

По данным агентства, президент Европейского совета Дональд Туск сказал государствам-членам, что они должны отклонить заявления на высшем уровне, "учитывая, что Китай не выполнил ключевые ожидания и требования ЕС, включая обеспечение доступа к рынкам и равные условия для европейских компаний, работающих в Китае".

Собеседник пожаловался на "отсутствие китайской привязанности" к серьезной реформе ВТО, которая будет включать промышленные субсидии.