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"ЕС не может без конца ждать": Франция торопит Британию с решением по Brexit

"ЕС не может без конца ждать": Франция торопит Британию с решением по Brexit
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В МИД Франции подчеркнули, что Brexit не может быть вечным.

Процесс выхода Великобритании из ЕС не может длиться бесконечно, и Лондону нужно это понимать, заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы не можем жить в условиях "вечного" Brexit. В какой-то момент Великобритания должна будет выйти из ЕС", - сказал он на пресс-конференции во Франции.

Министр подчеркнул, что "ЕС не может без конца ждать, пока в британском политическом мире наступит согласие (по теме Brexit - Ред.)".

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Он призвал Лондон "понять это и быстро сообщить, каким образом можно преодолеть этот кризис".

Тема Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС 10 апреля. На нем, как ожидается, премьер Великобритании Тереза Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня. Британское правительство согласовало с ЕС соглашение об условиях Brexit, однако в Палате общин пока отказываются его одобрить. Это повышает риск выхода Великобритании из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения.

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Франция, Великобритания, Жан-Ив Ле Дриан, Brexit.
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