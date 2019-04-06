В Эстонии сформирована правительственная коалиция

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), Центристская партия и партия Isamaa ("Отечество") договорились о создании коалиции.
Об этом сообщает ERR.
"Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и Isamaa ("Отечество") достигли соглашения о распределении министерских портфелей", - говорится в сообщении.
Центристской партии достался портфель премьер-министра, министра экономики и инфраструктуры, министра образования, министра социальных дел и министра государственного управления.
EKRE получила портфели министра финансов, министра внутренних дел, министра сельской жизни, министра окружающей среды и министра внешней торговли.
Партия Isamaa получила портфели министра иностранных дел, министра обороны, министра юстиции, министра культуры и министра по делам народонаселения.
Партии уже определились со своими кандидатами на эти посты.
Как отмечается, советы уполномоченных от партий утвердили коалиционный договор.
4 апреля премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил об отставке правительства.