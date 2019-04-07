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В G7 обещают противостоять угрозам со стороны России

В G7 обещают противостоять угрозам со стороны России
02:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: В G7 обещают противодействовать РФ в киберпространстве и ряде других сфер.

Страны G7 намерены усилить борьбу против ряда угроз, исходящих, по их мнению, от РФ в киберпространстве и ряде других сфер, говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этого объединения.

"Мы продолжим усиливать наши возможности для того, чтобы противостоять... угрозам со стороны России - в киберпространстве, сфере стратегической коммуникации и в том, что касается контрразведки", - отмечается в документе. Главы дипведомств стран "семерки" критикуют РФ за действия, дестабилизирующие ситуацию на мировой арене, в том числе - за "вмешательство в работу демократических систем других государств".

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"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, а также - обязательства постоянного члена СБ ООН. Россия должна поддерживать мир во всем мире и соблюдать решения по оружейным эмбарго", - подчеркивается в коммюнике. В то же время, министры выражают готовность работать с РФ "над поиском решений региональных кризисов и глобальных вызовов".

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Украина, Россия, РФ, Страны, Киберпространство, G7, Большая семерка.
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