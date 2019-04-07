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СМИ: Елизаета II хочет встретиться с Трампом

СМИ: Елизаета II хочет встретиться с Трампом
21:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Королева Елизавета ІІ хочет пригласить Трампа в Британию.

Британская королева Елизавета II планирует направить президенту США Дональду Трампу формальное приглашение посетить Британию в июне с государственным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию The Sunday Times.

Источники в британском правительстве утверждают, что переговоры с американской стороной о визите ведутся с конца прошлого года и в ближайшие дни будет сделано формальное объявление.

Визит скорее всего совпадет по времени с 75-й годовщиной высадки войск в Нормандии, состоявшейся 6 июня 1944 года и планами Трампа принять участие в мероприятиях во Франции, посвященных освобождению страны.

Сообщается, что в прошлом месяце королева имела редкий частный ужин с послом США Вуди Джонсоном, что также может свидетельствовать о подготовке визита.

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В конце декабря прошлого года СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в мае 2019 года после выхода страны в марте из Европейского Союза.

Трамп посетил Великобританию в июле прошлого года. И хотя после широких публичных акций протеста визит официально не был государственным, Трамп встретился с королевой Елизаветой II.

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США, Великобритания, Елизавета II, Дональд Трамп.
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