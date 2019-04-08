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Во Франции на аукционе за €500 тысяч продан трон Наполеона

Во Франции на аукционе за €500 тысяч продан трон Наполеона
12:08 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На аукционе за 500 тысяч евро включая сборы продан трон французского императора Наполеона Бонапарта, имя нового владельца раритета пока неизвестно.

Аукционный дом Osenat продал за 500 тысяч евро трон французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821. Отмечается, что аукцион проходил в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло.

В сообщении указывается, что этот лот стал основным на прошлых торгах. Имя нового владельца раритета не указывается. Отмечается, что в указанную сумму также входят все сборы.

Вначале, резной, покрытый позолотой трон оценивался лишь в 80 тысяч евро, поскольку были сомнения в его подлинности. До этого было известно о существовании пяти тронов Наполеона: один находился в парижском дворце Тюильри, другой — в замке Сен-Клу, третий в Сенате, где он остается до этого дня, четвертый в Законодательном корпусе (ныне — Национальное собрание), пятый — в мэрии Парижа.

 

В аукционном доме Osenat заверили, что данный лот прошел проверку экспертов, которая длилась полгода и его подлинность не вызывает сомнений, а история лота задокументирована. Согласно истории лота,  в конце XIX века американский филантроп Майкл Генри де Янг передал трон Наполеона в дар Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско. По свидетельству мецената, трон завещал ему родственник-француз, который входил в круг приближенных императора.

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Как указали в Osenat, кресло, проданное на аукционе, выполненное в том же стиле, что и трон из Тюильри, но существуют некоторые отличия в размере. Также известно, что деревянные детали покрыты позолотой, а на спинке вышита монограмма императора ("N"), увенчанная короной. В августе 2019 года исполняется 250 лет со дня рождения французского императора.

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Трон, Продан, Наполеон Бонапарт, Аукционные торги, Продано, Кресло Наполеона, Французский имератор.
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