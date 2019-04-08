Во Франции на аукционе за €500 тысяч продан трон Наполеона

Аукционный дом Osenat продал за 500 тысяч евро трон французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821. Отмечается, что аукцион проходил в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло.
В сообщении указывается, что этот лот стал основным на прошлых торгах. Имя нового владельца раритета не указывается. Отмечается, что в указанную сумму также входят все сборы.
Вначале, резной, покрытый позолотой трон оценивался лишь в 80 тысяч евро, поскольку были сомнения в его подлинности. До этого было известно о существовании пяти тронов Наполеона: один находился в парижском дворце Тюильри, другой — в замке Сен-Клу, третий в Сенате, где он остается до этого дня, четвертый в Законодательном корпусе (ныне — Национальное собрание), пятый — в мэрии Парижа.
Un coup d’œil en salle pendant les enchères du "Fauteuil de trône impérial", adjugé 500 000 € frais inclus, aujourd’hui à Fontainebleau#osenat #auction #napoleon pic.twitter.com/WrapwUAQnA
— Osenat (@OsenatSVV) 7 апреля 2019 г.
В аукционном доме Osenat заверили, что данный лот прошел проверку экспертов, которая длилась полгода и его подлинность не вызывает сомнений, а история лота задокументирована. Согласно истории лота, в конце XIX века американский филантроп Майкл Генри де Янг передал трон Наполеона в дар Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско. По свидетельству мецената, трон завещал ему родственник-француз, который входил в круг приближенных императора.
Как указали в Osenat, кресло, проданное на аукционе, выполненное в том же стиле, что и трон из Тюильри, но существуют некоторые отличия в размере. Также известно, что деревянные детали покрыты позолотой, а на спинке вышита монограмма императора ("N"), увенчанная короной. В августе 2019 года исполняется 250 лет со дня рождения французского императора.