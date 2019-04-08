Евросоюз продлил санкции против Ирана

Новости мира: ЕС продлил санкции против Ирана из-за серьезных нарушений прав человека.

Совет Европейского союза продолжил ограничительные меры против Ирана до 13 апреля 2020 года в ответ на серьезные нарушения прав человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание активов для 82 человек и одной организации.

Кроме того, запрещается экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, в частности для слежки за гражданами.

Эти меры были впервые были введены в 2011 году.