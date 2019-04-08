Выборы в Европарламент: Польская оппозиция предупредила о рисках "Polexit"

Новости мира: Польская оппозиция предупреждает об угрозе Polexit перед выборами в Европарламент.

В Польше коалиция оппозиционных партий начала кампанию перед выборами в Европарламент, заявляя, что правящая евроскептическая партия "Право и справедливость" (ПиС) может вывести страну из Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За время своей деятельности правительство ПиС усилило напряженность в отношениях с ЕС, введя ряд противоречивых судебных реформ, которые, по мнению Брюсселя, создают угрозу независимости судебных органов, верховенству права и демократии.

Впрочем, Варшава отказалась от некоторых противоречивых законов. Но оппозиция, по-прежнему обеспокоена тем, что напряжение между ПиС и Брюсселем может проложить путь к "Polexit" – выходу Польши из ЕС.

"Или мы будем иметь сильную, процветающую, демократическую Польшу в сильной Европе, или то, что мы имеем сегодня - партийное государство на пути к выходу из Европейского Союза", - сказал Гжегож Схетына, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Почти 90% поляков поддерживают членство в Евросоюзе, который выделил стране миллиарды евро в виде субсидий, что значительно ускорило ее экономическое развитие.