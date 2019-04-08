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МИД Финляндии: Мы хорошо знаем корни нынешнего кризиса в Совете Европы

МИД Финляндии: Мы хорошо знаем корни нынешнего кризиса в Совете Европы
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава МИД Финляндии подчеркивает, что Россия должна выполнять обязанности в ПАСЕ, а не шантажировать.

Россия должна выполнять свои обязательства как член Совета Европы и ПАСЕ, а не шантажировать организацию неуплатой взносов в бюджет.

Об этом заявил председательствующий в Комитете министров СЕ министр иностранных дел Финляндии Тимо Соини, отвечая в понедельник на вопросы делегатов ПАСЕ, сообщает корреспондент Укринформа в Страсбурге.

"Совет Европы был и все еще находится в политическом, экономическом и институциональном кризисе. Мы хорошо знаем корни нынешнего политического кризиса. Мы в полной мере осуждаем нелегальную аннексию Крыма Россией. Я еще раз подчеркиваю позиции Комитета министров относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - заявил финским министр.

Председательствующий в Комитете министров СЕ отметил, что Россия должна платить взносы в бюджет, как это определено уставом организации, а не прибегать к финансовому шантажу.

"Все страны-члены должны иметь равные права и ответственность. И финское председательство не намерено делать никаких исключений из правил, которые совместно нами одобрены", - отметил Соини.

Как сообщалось ранее, в понедельник ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возвращению России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

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Как известно, среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.

В конце мая Комитет министров Совета Европы рассмотрит вопрос о возможном лишении России репрезентативных прав в организации из-за неуплаты в течение двух лет членских взносов. На сегодняшний день долг РФ перед Советом Европы составляет 32 млн евро.

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ПАСЕ, Финляндия, Совет Европы, Тимо Соини.
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