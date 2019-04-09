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Парламент Британии утвердил отсрочку Brexit

Парламент Британии утвердил отсрочку Brexit
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения Brexit без соглашения.

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, который обязывает британскую власть попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает The Guardian, за законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летуин.

После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

Как сообщает DW, премьер-министр Британии Тереза Мэй должна назвать новый крайний срок выхода страны из состава ЕС, потом его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в Европейский Союз.

Правительство Британии собирается провести переговоры по Brexit с лейбористами

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня.

Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая. Согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.

"Жесткий" Brexit произойдет, если парламент не одобрит соответствующее соглашение. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit, состоится 10 апреля.

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Евросоюз, Brexit, Парламент Британии, Отсрочка Brexit.
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