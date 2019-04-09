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"Не все потеряно": Додон оценил вероятность досрочных выборов в Молдове

"Не все потеряно": Додон оценил вероятность досрочных выборов в Молдове
21:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Игорь Додон говорит о росте вероятности досрочных парламентских выборов в Молдове.

Президент Молдовы Игорь Додон склоняется к тому, что в республике будут досрочные парламентские выборы.

"Я думаю, что вероятность досрочных выборов не менее 60%, хотя на прошлой неделе я говорил о том, что вероятность досрочных выборов и создания коалиции расцениваю как 50 на 50", - заявил И.Додон во вторник вечером в передаче на телеканале NTV-Moldova.

При этом он считает, что "не все потеряно". "Чем ближе будет дата, когда президент может распустить парламент и назначить досрочные выборы, тем сговорчивее будут фракции", - сказал глава государства.

И.Додон отметил, что в качестве президента сделал все для того, чтобы пригласить три парламентские фракции к диалогу.

"Я думаю, что на данном этапе президенту уже не стоит вмешиваться, решать должны партии. В то же время, я не скрываю, что мне ближе Партия социалистов. И я буду говорить не столько как президент, сколько как лидер партии. Потому что это - пропрезидентская партия, вместе с товарищами я ее поднимал почти с нуля. У меня есть больше шансов вместе с Партией социалистов изменить ситуацию в стране", - отметил президент.

По его мнению, социалисты все сделали правильно - они выдержали паузу, а во вторник выдвинули свои условия для создания правящей коалиции.

"Эти условия не для блока ACUM или Демократической партии. Это - то, что хотят избиратели. У меня есть большие сомнения в том, что будет создана коалиция. И с этой позицией можно идти и на досрочные выборы", - подчеркнул И.Додон.

"Ведь мы знаем, что те, кто голосовал за Партию социалистов, не хотят, чтобы у власти оставался Влад Плахотнюк и его Демократическая партия. Но они также не хотят, чтобы мы привели к власти правых националистов", - добавил глава государства.

Он сообщил, что во вторник участвовал в заседании Политисполкома и парламентской фракции Партии социалистов, на котором были разработаны условия для возможного создания правящей коалиции.

В эту пятницу И.Додон примет участие в заседании Республиканского совета ПСРМ. Он отметил, что после заседания социалисты выдвинут официальное приглашение к переговорам правому блоку ACUM. В то же время, президент подверг жесткой критике лидеров и парламентскую фракцию ACUM.

Как сообщалось, во вторник Партия социалистов Молдовы выдвинула свои условия для ведения переговоров по созданию правящей коалиции и преодоления политического кризиса в стране.

Среди этих условий - аннулирование закона о порядке возврата за счет граждан украденного из банков $1 млрд; создание следственной комиссии по расследованию этой кражи; принятие закона об индексации пенсии два раза в год; создание механизма предоставления материнского капитала как важнейшей опоры для семей; сбалансированная политика в области межэтнических отношений; аннулирование закона о борьбе с так называемой "иностранной пропагандой"; принятие закона о функционировании языков с приданием русскому языку статуса языка межнационального общения; принятие законов о приведении законодательства в соответствии с особым статусом Гагаузской автономии.

ПСРМ также предложила на пост председателя парламента своего лидера Зинаиду Гречанную, так как "партия получила больше всего мандатов в парламенте и имеет право претендовать на пост спикера".

Лидеры правого блока ACUM отклонили требования социалистов, заявив, что они направлены на создание коалиции с Демократической партией. Сопредседатель ACUM, лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду расценила условия ПСРМ как "отказ признавать Молдову захваченным олигархом государством и участвовать в его освобождении от олигарха Влада Плахотнюка".

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Молдова, Парламентские выборы, Игорь Додон.
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