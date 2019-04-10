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"Образовательная" забастовка: Большинство польских школ не работает

"Образовательная" забастовка: Большинство польских школ не работает
01:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Польше бастует более 74% школ и примерно 600 тысяч учителей.

Глава Профсоюза польских учителей Славомир Броняж заявил, что по данным его организации на всей территории Польши более 74% школ участвуют в образовательной забастовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Во время пресс-конференции Славомир Броняж сообщил, что из 20403 образовательных учреждений к протесту присоединилось 15179. По его словам, в протесте участвует примерно 600 000 учителей. Лидер профсоюза польских учителей добавил, что в течение ближайших часов организация ждет посредника со стороны правительства, который захочет прекратить протест", - говорится в сообщении.

В Польше не работают тысячи школ

Также, по данным Министерства национального образования, в Польше бастует почти каждое второе образовательное учреждение.

Напомним, во многих образовательных учреждениях в Польше 8 апреля началась забастовка учителей. Во время переговоров последнего шанса соглашение с правительством в деле повышения зарплат подписала только образовательная "Солидарность".

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Все по теме:

Польша, Забастовка, Учителя, Славомир Броняж.
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