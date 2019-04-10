Ватикан взялся за дело исчезновения девочки в 1983 году

Новости мира: Правоохранители Ватикана начал расследование из-за пропавшей девочки в 80-е годы 20 века.

Ватикан впервые начал собственное расследование по делу Эмануэль Орланди, 15-летней девочки из Ватикана, которая исчезла летом 1983 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Орланди была дочерью сотрудника полиции Ватикана, и последний раз ее видели, когда она шла с урока музыки. В течение десятилетий были различные теории о том, кто ее похитил и почему так и не нашли тело.

Адвокат семьи Орланди, Лаура Сгро, подтвердила в среду начало расследования.

Она сказала, что "государственный секретариат санкционировал начало расследования могилы на Тевтонском кладбище в Ватикане". Такое решение было принято после того, как аноним рекомендовали заглянуть внутрь могилы, "на которую указывает ангел на кладбище".

На могиле есть мраморный ангел, держащий табличку с надписью "Покойся с миром" на латыни над надгробной плитой с надписью, посвященной немецком принцу, который был назначен архиепископом в 1857 году.

Эксперты уже осматривали могилу и пришли к выводу, что ее открывали по меньшей мере один раз.

В течение многих лет дело Орланди было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла II до финансового скандала банка Ватикана и уголовного преступления в Риме.

В октябре прошлого года об этом деле снова заговорили через фрагменты костей, которые были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в посольство Ватикана.