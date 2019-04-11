Польша требует, чтобы Россия вернула обломки самолета Качиньского

Новости мира: Польская дипломатия требует в России возвращения обломков Ту-154М.

Польская дипломатия требует, чтобы Россия вернула обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Посол Республики Польша в Москве Влодзимеж Марциняк заявил, что польская дипломатия постоянно требует от России возвращения обломков самолета Ту-154М, который разбился 10 апреля 2010 года в Смоленске", - говорится в сообщении.

Российская сторона до сих пор не вернула Варшаве обломки, объясняя это процедурами, связанными с проведением расследования.

"Эта тема постоянно является предметом и содержанием наших контактов с российскими властями и действий на международном форуме. Происходят и другие инициативы", - сказал посол Польши в Москве.

Также он добавил, что постоянно поднимает эту тему в своих публичных выступлениях и когда общается лично с российскими представителями. Посол назвал польско-российские отношения "рабочими".

Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.