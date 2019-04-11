Brexit отложили до Хэллоуина

Новости мира: ЕС согласился предоставить Великобритании отсрочку Brexit до 31 октября.

Европейский союз согласился предоставить Великобритании отсрочку Brexit до 31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и CNN.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил на своей странице в Twitter, что 27 стран Евросоюза договорились о дальнейшем продлении статьи 50 и должны встретиться с премьер-министром Терезой Мэй "для согласия правительства Великобритании".

В данный момент проходит встреча Дональда Туска с Терезой Мэй. Она прибыла на саммит глав МИД стран ЕС для переговоров по Brexit.

Это означает, что Британия не выйдет из ЕС без сделки в пятницу, 12 апреля, как это предполагалось ранее.

Шестимесячная задержка делает почти неизбежным, что Великобритании придется провести европейские выборы в мае, если премьер-министр Тереза Мэй не сможет навязать сделку через парламент до этого времени.

Мэй попросила о гораздо более коротком продлении - до 30 июня. Длительная отсрочка демонстрирует отсутствие веры в Европе, что она может сформировать консенсус в отношении своего соглашения о выходе в то время - но может дать сторонникам жесткой линии в ее собственной партии достаточно времени, чтобы попытаться заставить ее покинуть свой пост.

Президент Франции Эммануэль Макрон был главным противником предоставления Великобритании продолжительного продления, но, как полагают, канцлер Германии Ангела Меркель и многие другие лидеры поддержали этот подход, сообщили CNN.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter подтвердил, что Великобритании дали время на Brexit до 31 октября, назвав его Halloween Brexit.