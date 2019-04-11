Скачать
Четверг, 11.04.2019
Ситуация в зоне ООС: ранены двое украинских военных
Ситуация в зоне ООС: ранены двое украинских военных
Итоги 10 апреля: Черная дыра, запрет на товары из РФ и перенос Brexit
Итоги 10 апреля: Черная дыра, запрет на товары из РФ и перенос Brexit
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье

На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit

На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: На экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в четверг, что достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.

"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50 (договора о ЕС - ред.). Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".

Как сообщалось, по данным европейских СМИ, лидеры стран ЕС договорились о том, чтобы предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября 2019 года.

Туск напомнил, что Великобритания все еще может отменить Brexit

Согласно этому плану, в июне руководители остающихся в ЕС стран и Великобритании должны будут провести оценку того, как продвигается решение связанных с Brexit вопросов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Дональд Туск, Тереза Мэй, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
03 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
04 Стал на тропу войны: Александр Педан опубликовал фотопародию на свою коллегу
05 Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Рецепт дня: сырники с манкой и бананами
Рецепт дня: сырники с манкой и бананами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь