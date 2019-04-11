В правительстве Молдовы не могут создать оппозицию

Новости мира: Партия социалистов никак не может договорится о создании коалиционного большинства в парламенте Молдовы.

По информации одного из руководителей политической силы иона Чебана, переговоры с блоком "ACUM" не дали пока никаких результатов.

Фракция, с которой пытались договориться социалисты, на данный момент получила 26 мандатов. С таким результатом, представители политического блока хотят получить ведущие позиции в парламенте. А именно кресла спикера и премьера. Олександру Слусарь, представитель данной силы, подтвердил эту информацию.

Позиция проевропейского альянса не понравилась представителям социалистической партии. Социалисты заявили, что на такие условия не готовы пойти, но оставляют вопрос о дальнейших переговорах открытым. Партия социалистов Республики Молдова заявляла, что не собираются договариваться о каких-либо союзах и сотрудничестве с демократами.

Если лидеры Социалистической партии и блока "ACUM" не смогут прийти к общему знаменателю, у первой стороны не будет шансов создать коалицию большинства.