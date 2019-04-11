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Ассанж признан виновным: в мае суд рассмотрит его экстрадицию

Ассанж признан виновным: в мае суд рассмотрит его экстрадицию
17:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в неявке в британский суд.

В Вестминстерском магистральном суде в четверг признали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщают британские СМИ.

Судья Майкл Сноу пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог. Теперь британским судебным властям предстоит определить, какое наказание следует вынести Дж.Ассанжу.

Это дело передано в коронный суд, который и вынесет приговор. Максимальный срок, который может грозить Дж.Ассанжу по этому делу, составляет один год тюремного заключения.

Дж.Ассанж остается под стражей. В следующий раз он предстанет перед судом 2 мая, однако это будет заседание по вопросу его экстрадиции. 

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Суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают в четверг британские СМИ.

Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

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Wikileaks, Великобритания, Джулиан Ассанж, Вестминстерский суд.
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