Восемь лет назад Интерпол объявил в розыск Ассанжа

Новости мира: "Красное уведомление" на имя Джулиана Ассанжа было распространено восемь лет назад.

Интерпол выдал "красное уведомление" в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа восемь лет назад по запросу американского министерства внутренней безопасности (МВБ), сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

"Выпущенное по запросу американского МВБ красное уведомление на имя Джулиана Ассанжа было распространено как минимум с марта 2011 года", - сообщил источник CNN. Так называемые "красные уведомления" предполагают немедленный арест этих лиц и последующее рассмотрение запроса на их экстрадицию.

По данным CNN, в этих "красных уведомлениях" восемь лет назад не было указано никаких конкретных пунктов обвинения, касающихся Дж.Ассанжа. Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения. Дж.Ассанж - австралийский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет.