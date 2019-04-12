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Австрийскому журналисту отменили запрет на въезд в Украину

Австрийскому журналисту отменили запрет на въезд в Украину
06:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Кристиану Вершютцу отменили запрет на въезд в Украину.

СБУ отменила запрет на въезд в Украину корреспонденту австрийского общественного телерадиовещателя ORF Кристиану Вершютцу. Об этом в Facebook сообщил сам Вершютц.

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - отметил он.

Вершютц также опубликовал письмо от СБУ, в котором говорится о снятии запрета "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

Напоминаем, ранее СБУ запретила корреспонденту ORF на Балканах и в Украине Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год. В службе заявили, что основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста и избежания возможных провокаций - Вершютц ранее заявлял об угрозах его жизни в Украине. В политических и журналистских кругах Австрии прозвучала острая критика запрета корреспонденту ORF на въезд в Украину.

Вершютц, который за тенденциозное освещение событий в Украине и подыгрывание российской пропаганде попал в список "прихвостней Кремля" в интернете, написал в конце декабря 2018 года письмо правительству Австрии с жалобой на преследования журналистов в Украине.

57-летний Вершютц заявлял, что в Украине "действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, которые освещают с критической точки зрения политику руководства Украины и пытаются быть объективными". Он утверждал, что после попадания в список "прихвостней Кремля" боится за свою жизнь, призвал к удалению этой записи и в целом к прекращению "цепляний" к нему со стороны Украины.

Это произошло после того, как Вершютцу в начале декабря 2018 года было отказано в аккредитации для работы в зоне проведения ООС. Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова заявляла, что с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины". Также австриец, как утверждалось, посещал временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска со стороны Российской Федерации.

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СБУ, Австрия, Пропаганда, Журналист, Кристиан Вершютц.
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