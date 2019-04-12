Наемный рабочий в маске устроил поножовщину в Варшаве

Новости мира: Мужчина в Варшаве у стойки с овощами ножом убил своего начальника и решил сбежать.

Молодой наемный рабочий в маске в Варшаве напал с ножом на своего руководителя, нанеся ему колотые раны несовместимые с жизнью, сообщает RMF24.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг на улицах Варшавы на глазах у свидетелей. Мужчины работали возле стойки за овощами, после чего один из них взял нож и нанес несколько ударов своему руководителю, после чего бросил нож на землю и подался в бегство. Местная полиция задержала злоумышленника через несколько сотен метров, совершив несколько предупредительных выстрелов.

В пятницу полицейские проведут допрос подозреваемого, о мотивах и состоянии здоровья на момент случившегося пока ничего неизвестно.

Напомним, в Лондоне мужчина за выходные 30-31 марта с ножом напал на четырех прохожих.

В начале марта во Вроцлаве один из посетителей торгового центра, вооруженный ножом, атаковал другого, в результате нападения мужчина погиб.

Шесть человек пострадали, из них четверо госпитализированы вследствие конфликта в ночь на пятницу 8 марта возле одного из развлекательных заведений города Одесса.