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Наемный рабочий в маске устроил поножовщину в Варшаве

Наемный рабочий в маске устроил поножовщину в Варшаве
10:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Мужчина в Варшаве у стойки с овощами ножом убил своего начальника и решил сбежать.

Молодой наемный рабочий в маске в Варшаве напал с ножом на своего руководителя, нанеся ему колотые раны несовместимые с жизнью, сообщает RMF24.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг на улицах Варшавы на глазах у свидетелей. Мужчины работали возле стойки за овощами, после чего один из них взял нож и нанес несколько ударов своему руководителю, после чего бросил нож на землю и подался в бегство. Местная полиция задержала злоумышленника через несколько сотен метров, совершив несколько предупредительных выстрелов.

В пятницу полицейские проведут допрос подозреваемого, о мотивах и состоянии здоровья на момент случившегося пока ничего неизвестно.

В Великобритании сворачивают продажи ножей из-за роста количества нападений

Напомним, в Лондоне мужчина за выходные 30-31 марта с ножом напал на четырех прохожих.

В начале марта во Вроцлаве один из посетителей торгового центра, вооруженный ножом, атаковал другого, в результате нападения мужчина погиб.

Шесть человек пострадали, из них четверо госпитализированы вследствие конфликта в ночь на пятницу 8 марта возле одного из развлекательных заведений города Одесса.

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Варшава, Польша, Убийство, Нож.
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