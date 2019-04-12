Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов

Новости мира: Глава МИД Германии рассказал о главных внешнеполитических вызовах для Европы.

Внешнеполитическими вызовами для ЕС является Россия и Китай, которые хотят разделить Европу.

Об этом во время совместной дискуссии относительно будущего Европы в Варшаве с участием главы МИД Польши Яцека Чапутовича заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас, сообщает корреспондент Укринформа.

"Такие страны, как Китай или Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов", - подчеркнул Маас.

По его словам, внутренней угрозой для Евросоюза является отношение под сомнение европейских ценностей, а также рост националистических тенденций. По его убеждению, ответом на это является лишь больше солидарности объединенной Европы.

Маас также подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС сместится сила притяжения в Сообществе. Следовательно, такие страны, как Италия, Испания и Польша будут вынуждены по-новому взглянуть на свою роль в ЕС.

"Это не пройдет без последствий. Однако не будет такого, что Германия станет больше. Это будет не политика указательного пальца, а поданной руки", - констатировал Маас.

Глава МИД Польши также назвал вызовом для ЕС влияние России и Китая в Европе.

"Мы видим такие вызовы со стороны Китая или России", - констатировал Чапутович.

Он добавил, что европейская безопасность должна опираться на более глубоком сотрудничестве с США.

Глава МИД РП позитивной назвал возможность достижения компромисса относительно важных вопросов для ЕС.

Одним из таких вопросов он назвал достижение консенсуса относительно санкций ЕС против России, несмотря на то, что некоторые страны Сообщества радостью отказались бы от продолжения санкций.