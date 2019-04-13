Польша не впустила в свои воды российский парусник

Новости мира: Польша не пустила российский парусник с крымскими курсантами в свои воды.

Правительство Польши не дал согласия на вход в польские территориальные воды российском паруснике "Седов" из-за того, что на борту были курсанты из аннексированной Керчи. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, информирует Interia.pl.

"Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения к территориальной целостности Украины и непризнанию аннексии Крыма", – говорится в сообщении. Также в МИД Польши напомнили о требовании к России освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.

"Мы неизменно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы ожидаем от России восстановления свободы судоходства в Керченском проливе, возвращение судов, которые были захвачены и освобождения украинских моряков в результате инцидента с ноября 2018 ", - заявила пресс-секретарь МИД РП.

В середине марта 2019 Департамент внешней разведки Эстонии в своем ежегодном докладе отметил, что гражданские суда из России все чаще выполняют задачи российской разведки. Кроме того, по оценке департамента, гражданские суда, в том числе большие парусники, занимаются пропагандистской деятельностью.

Четырехмачтовый 117,5-метровый барк "Седов", занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой учебный парусник в мире, посещал Таллинн в сентябре 2018 года.