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Суббота, 13.04.2019
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Польша не впустила в свои воды российский парусник

Польша не впустила в свои воды российский парусник
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Польша не пустила российский парусник с крымскими курсантами в свои воды.

Правительство Польши не дал согласия на вход в польские территориальные воды российском паруснике "Седов" из-за того, что на борту были курсанты из аннексированной Керчи. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, информирует Interia.pl.

"Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения к территориальной целостности Украины и непризнанию аннексии Крыма", – говорится в сообщении. Также в МИД Польши напомнили о требовании к России освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.

"Мы неизменно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы ожидаем от России восстановления свободы судоходства в Керченском проливе, возвращение судов, которые были захвачены и освобождения украинских моряков в результате инцидента с ноября 2018 ", - заявила пресс-секретарь МИД РП.

В середине марта 2019 Департамент внешней разведки Эстонии в своем ежегодном докладе отметил, что гражданские суда из России все чаще выполняют задачи российской разведки. Кроме того, по оценке департамента, гражданские суда, в том числе большие парусники, занимаются пропагандистской деятельностью.

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Четырехмачтовый 117,5-метровый барк "Седов", занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой учебный парусник в мире, посещал Таллинн в сентябре 2018 года.

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Украина, Польша, Керчь, Парусник, Седов, Крымские курсанты.
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