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Уже покойный врач подменял донорскую сперму и стал "отцом" 49 детей

Уже покойный врач подменял донорскую сперму и стал "отцом" 49 детей
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: В Нидерландах врач клиники репродукции уже после своей смерти оказался "отцом" 49 детей.

В Нидерландах разгорелся скандал вокруг врача, проводившего процедуры экстракорпорального оплодотворения в клинике города Роттердам. ДНК-тесты показали, что он "отец" 49 детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Врач Ян Карбаат, который умер в 2017 году, является отцом 49 детей, родившихся после того, как женщины посетили его клинику в Роттердаме, где он использовал свою сперму вместо спермы от выбранного донора.

Организация "Защита для детей" опубликовала заявление, в которому сообщила, что результаты анализов ДНК, проведенных в городе Неймеген, "показали, что 49 детей по этому делу являются прямыми потомками покойного Карбаата".

"Результаты подтверждают серьезные подозрения, что Карбаат использовал свою сперму в своей клинике", - говорится в заявлении.

Этот случай стал достоянием гласности после того, как в феврале голландский суд постановил, что результаты анализа ДНК Карбаата должны быть доступны для родителей и детей для проведения сравнений.

До своей смерти в возрасте 89 лет Карбаат, по сообщениям, признался, что в свое время он был отцом около 60 детей в дискредитированной клинике, которая закрылась в 2009 году из-за сообщений о нарушениях.

Позднее Карбаат также признался, что смешивал сперму от различных доноров и выдавал поддельную донорскую документацию.

"Защита детей" добавила, что, вероятно, Карбаат является "отцом" еще большего количества детей. "Сперма, принадлежавшая покойному доктору, также отправлялась в другие клиники", - отмечают в организации.

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Все по теме:

Нидерланды, Отцовство, ДНК, Роттердам, Сперма, Ян Карбаат.
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