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Суббота, 13.04.2019

У берегов Анталии обнаружили обломки старейшего торгового корабля (Видео)

Торговое судно, которое перевозило медные слитки общим весом 1,5 тонны, затонуло около 3600 лет назад. Корабль нашли у средиземноморского побережья Турции. Судно длиной в 14 метров было обнаружено исследовательской группой археологов из анталийского Средиземноморского университета. Губернатор провинции Анталья Мунир Караоглу назвал находку прорывом в подводной археологии, сообщает издание Anadolu. "Обломки корабля датируются специалистами примерно 1600 годом до нашей эры. Это корабль, перевозивший первые промышленные товары в мире, – заявил Караоглу. По мнению ученых, корабль направлялся на остров Крит в Эгейском море и затонул в результате шторма. Установить возраст затонувшего судна удалось с помощью анализа медных слитков. Таким образом мы получили нового рекордсмена по возрасту. До этого старейшим найденным затонувшим кораблем считалось судно, обнаруженное на дне Черного моря. 23-метровый корабль принадлежал древним грекам и затонул 2,4 тысячи лет назад. Тогда исследователи обнаружили мачты, рули и скамьи для гребцов, которые полностью сохранились на глубине более двух километров благодаря недостатка кислорода.
Anadolu
Фото: Скриншот
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