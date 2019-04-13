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Лукашенко распорядился создать в Беларуси "Национальный детский технопарк"

Лукашенко распорядился создать в Беларуси "Национальный детский технопарк"
10:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Технопарк для одаренных школьников указом президента Александра Лукашенко создадут в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны", - говорится в сообщении.

Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка. 

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций. 

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В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета.

"Создание Национального детского технопарка - это реальная государственная поддержка одаренных учащихся для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности", - отметили в пресс-службе. 

Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий, добавили там.

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Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Национальный детский технопарк.
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