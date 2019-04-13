РФ скрывает архивные документы преступлений НКВД СССР в Польше

Новости мира: Власти Российской Федерации засекретила большую часть документов относительно Катынской трагедии и официально обвиняет в ней Германию.

Россия лишь частично открыла архивные материалы о Катынской трагедии.

Как передает корреспондент, об этом посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий заявил во время церемонии памяти жертв Катынской трагедии в Национальном мемориальном комплексе ”Быковнянские могилы” под Киевом.

Цихоцкого подчеркнул, что массовые расстрелы польских военнослужащих в Катыни стали большой трагедией для польской нации.

Отвечая на вопрос журналистов относительно открытия Россией архивных материалов о Катынской трагедии, посол отметил: «Не все архивы открыты. К сожалению, россияне частично закрыли их, и в российских официальных документах ответственность за Катынскую трагедию возложена на Германию. Однако это не так. Россия не признает этих людей жертвами политического преследования Советского Союза».

Катынская трагедия - массовые расстрелы польских граждан, совершенные НКВД СССР весной 1940 года. В целом к расстрелам были осуждены более 21,8 тыс. поляков.

Расстрелы происходили одновременно в нескольких местах: в основном в Катынском лесу (вблизи села Катынь Смоленской области), в тюрьме города Калинин (ныне Тверь) и в Харькове весной 1940 года.

В братских могилах в Быковнянском лесу похоронены польские военнослужащие и гражданские, которые были этапированы в Киев из тюрем в западных областях Украины.