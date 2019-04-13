Инцидент возле посольства Украины в Британии: Появился комментарий полиции

Новости мира: Британская полиция не считает терактом нападение на авто посла Украины

Лондонская полиция не считает терактом инцидент, который произошел 13 апреля у посольства Украины в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Скотланд Ярда.

В полиции говорят, что офицеры выехали по вызову о столкновении автомобиля с рядом других вблизи украинского посольства. Когда они прибыли на место, водитель направил автомобиль на них. Полицейские применили оружие и электрошокеры, задержав мужчину в возрасте около 40 лет. Он не пострадал.

"Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении.

"По стандартной процедуре, сейчас идет расследование применения полицейскими огнестрельного оружия во время этого инцидента. Пока это продолжается, я бы хотел отдать должное офицерам, которые быстро отреагировали на этот инцидент и поставили себя под угрозу, как это делают каждый день, чтобы удержать людей Лондона в безопасности", - сказал старший инспектор Энди Волкер.