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Суббота, 13.04.2019
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Инцидент возле посольства Украины в Британии: Появился комментарий полиции

Инцидент возле посольства Украины в Британии: Появился комментарий полиции
18:43 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Британская полиция не считает терактом нападение на авто посла Украины

Лондонская полиция не считает терактом инцидент, который произошел 13 апреля у посольства Украины в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Скотланд Ярда.

В полиции говорят, что офицеры выехали по вызову о столкновении автомобиля с рядом других вблизи украинского посольства. Когда они прибыли на место, водитель направил автомобиль на них. Полицейские применили оружие и электрошокеры, задержав мужчину в возрасте около 40 лет. Он не пострадал.

"Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении.

В Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины: Произошла перестрелка

"По стандартной процедуре, сейчас идет расследование применения полицейскими огнестрельного оружия во время этого инцидента. Пока это продолжается, я бы хотел отдать должное офицерам, которые быстро отреагировали на этот инцидент и поставили себя под угрозу, как это делают каждый день, чтобы удержать людей Лондона в безопасности", - сказал старший инспектор Энди Волкер.

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Великобритания, Лондон, Скотланд-Ярд, Посольство Украины.
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