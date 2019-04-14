Караджич требует пересмотреть судебное решение

Новости мира: Бывший лидер боснийских сербов и президент Республики Сербской Радован Караджич подал апелляцию против решения Гаагского суда отказать в обжаловании приговора.

Бывший президент Республики Сербской Радован Караджич требует пересмотра судом решения отклонить его апелляцию относительно пожизненного заключения. Об этом сообщает Balkan Insight.

"Радован Караджич, бывший лидер боснийских сербов и президент Республики Сербской, подал апелляцию против решения Гаагского суда отказать ему в обжаловании приговора – пожизненного заточения", - говорится в сообщении.

Караджич требует, чтобы его представление рассмотрел и принял соответствующее решение именно судья Жан-Клод Антонетти, который в свое время оправдал сербского радикального националистического политика Воислава Шешеля.

Напомним: 20 марта Гаагский суд вынес приговор в отношении Радована Караджича – приговорил его к пожизненному заключению за геноцид боснийцев в Сребрянице в 1995 году", обстрелы Сараево, и ряд других преследований боснийцев и хорватов в 20 муниципалитетах Боснии и Герцеговины, а также – за захват миротворцев ООН в качестве заложников.