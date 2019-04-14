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Неожиданно: Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Неожиданно: Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
11:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лучшим местом для проживания в Великобритании признали город Солсбери, где в марте 2018 года произошла химическая атака на Сергея и Марию Скрипаль.

Город Солсбери, который "прогремел" на весь мир после химической атаки на Скрипалей в прошлом году, является, тем не менее, лучшим местом для проживания в Великобритании. Таковым его признало в своем рейтинге издание Sunday Times.

"Он (город) остается привлекательным и приветливым местом. Он удобно расположен к побережью, сельской местности и Лондону, имеет несколько из лучших школ на юго-западе, замечательный рынок, и это очень мощно в культурном отношении ", - объясняют авторы рейтинга свой выбор.

Они отмечают, что не очень много людей хотели приехать в Солсбери после атаки "Новичка", но впечатляющие усилия по восстановлению города от этого удара по его привлекательности принесли ему неожиданную награду. Город, где расположен готический собор Девы Марии, было отмечен за "возрождение духа коллективизма".

Безопасная зона: дом Скрипаля в Солсбери объявят безопасным

Работы по очистке продолжаются в некоторых местах, говорится в статье. В 2018 году рейтинг газеты возглавил Йорк, в 2017 - Бристоль, в 2016 - Хэмпшир.

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Великобритания, Солсбери, Лучшее место для проживания, Химическая атака на Скрипалей.
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