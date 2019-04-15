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На парламентских выборах в Финляндии победили Социал-демократы

На парламентских выборах в Финляндии победили Социал-демократы
05:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Ни одна партия не набрала больше двадцати процентов голосов избирателей.

По предварительным данным, победителем на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Финляндии стала Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ).

После подсчета 99,9% голосов избирателей, она завоевала 40 депутатских мандатов из 200 в эдускунта, как звучит по-фински национальное собрание страны и увеличила представительство в нем на 6 мест по сравнению с предыдущими выборами 2015 года, сообщила избирательная комиссия. Социал-демократы смогли преодолеть некоторый спад популярности, сопровождавший их последние годы. Так, на выборах 2011 года они были вторыми, на выборах 2015 года четвертыми.

На второе место с минимальным отставанием в десятые процента вышла партия "Истинные финны", которые позиционируются как националистическая, евроскептическая, социально-консервативная партия, активно выступающая за сокращение притока мигрантов. Несмотря на то, что в 2017 году партия раскололась на две политические организации, она сумела под руководством нового руководителя, депутата Европарламента Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) даже увеличить число депутатских мест на одно и получить 39 мандатов. Сам председатель Ю.Халла-ахо стал рекордсменом по числу полученных голосов избирателей: более 30 тыс. голосов.

Третье место взяла Коалиционная партия (38) мандатов. На четвертом партия Центра премьер-министра Юхи Сипиля (Juha Sipila, 31 мандат). Партия потеряла 18 мандатов и Ю.Сипиля признал, что центристы оказались главными проигравшими на этих выборах.

Как успех расценивают обозреватели результаты "Зеленых" и Союза левых сил (СЛС). "Зеленые" получили 20 мандатов и увеличили свое представительство в парламенте на 5 депутатских мест. Это рекорд за всю историю партии. У СЛС эти показатель соответственно 16 и 4. Успех партий приписывают притоку в них женщин и молодежи.

Ни одна партия не набрала больше двадцати процентов голосов избирателей. Это первый случай в финской истории. Рекордным будет представительство женщин в новом составе парламента: их будет 47% всего депутатского корпуса.

В выборах в национальное собрание Финляндии участвовали 9 представленных в парламенте партий и 10 не представленных. Голосование проходило на материке в 13 избирательных округах по партийным спискам при пропорциональном представительстве в каждом округе, а также на Аландских островах, где создан отдельный избирательный округ с фиксированным представительством (1 мандат). За это место боролись три избирательных блока Аландских островов.

В ходе предварительного голосования было отдано свыше 1,5 млн голосов. По данным Минюста, явка составила 36,1%. Это еще один рекордный показатель для страны.

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Финляндия, Социал-демократы, Парламентские выборы в Финляндии.
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