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В Нидерландах арестовали 8 мужчин с оружием

В Нидерландах арестовали 8 мужчин с оружием
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Мужчины уверяют, что просто снимали клип с оружием.

За хранение оружия в нидерландском городе Роттердам задержали 8 мужчин, которые уверяли, что оружие – ненастоящая, а они снимают клип. Об этом сообщает NOS.

“Мужчин арестовали после того, как полиция получила несколько телефонных звонков от обеспокоенных местных жителей, которые сообщали о большую группу мужчин в балаклавах и оружием”, - говорится в сообщении.

Огнестрельное оружие, среди которого и автомат Калашникова, оказалась фальшивой.

Из двадцати человек 8 арестовали. Кто-то не смог предоставить документы, в других нашли фейерверки, балаклавы, нож и ненастоящее оружие. Таких находок оказалось достаточно для того, чтобы полиция начала расследование. Мужчины уверяют, что снимали клип. Полиция проверяет всю предоставленную информацию.

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Нидерланды, Оружие, Арестованы мужчины, Арестованы мужчины с оружием.
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