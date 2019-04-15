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Понедельник, 15.04.2019

Невероятная красота: в Нидерландах прошел цветочный фестиваль (Видео)

В Нидерландах в субботу, 13 апреля,  прошел грандиозный цветочный фестиваль. Стартовал цветочный парад в Нордвейке в 9:30 утра и финишировал в Гарлеме в 21:00 по местному времени. Около 15:30 парад цветов прошел через известный парк Кёкенхоф. Двадцать огромных платформ, созданных из цветов, тридцать авто, автобусов и даже трактор, украшенные тюльпанами, розами, нарциссами, приняли участие в параде. Маршрут составил 42-км от Нордвейка к Гарлему, где и сегодня, в воскресенье 14 апреля, можно посмотреть на композиции цветочных платформ. Парад бесплатный, но желающим войти в сам парк нужно заплатить 18 евро.Всю дорогу невероятную красоту сопровождали правоохранители и, конечно, музыка, танцы - целые оркестры. Готовятся к этому действу весь год, особенно напряженно - в последние несколько месяцев перед праздником.Парад проходил через известный на весь мир парк Кёкенхоф, неподалеку от Лиссе. Он прославился своими невероятными коврами цветов. В парке около 7млн цветов. Конечно, главный цветок - тюльпан. Собрать на парад в Кёкенхофе миллионную публику в этом году не помешал даже дождь и снег. Под зонтиками люди стояли вдоль дороги, некоторые даже забрались на столб, все ради того, чтобы увидеть невероятную красоту из цветов. Посмотреть было на что.
Укринформ
Фото: Твиттер
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Нидерланды, Видео, Гарлем, Цветочный парад, Цветочный фестиваль, Нордвейк.
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