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Понедельник, 15.04.2019

В Германии под водой взорвали 250-килограммовую бомбу (Видео)

Около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн. Об этом сообщает Bild. Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье, 14 апреля. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан. Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу. Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке во вторник обнаружили спасатели. После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.
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Германия, Бомба, Вторая мировая война, Франкфурт.
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