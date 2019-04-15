В Германии под водой взорвали 250-килограммовую бомбу (Видео)

Около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн. Об этом сообщает Bild. Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье, 14 апреля. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан. Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу. Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке во вторник обнаружили спасатели. После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.