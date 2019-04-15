ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах

Новости мира: Совет ЕС утвердил директиву об авторском праве на цифровом рынке.

Совет Европейского союза в понедельник принял новую директиву о защите авторского права в интернете.

Голосование по директиве в Совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, на утверждение которого был вынесен документ, прошло без обсуждения.

Европарламент одобрил эту директиву еще 26 марта 2019 года.

Новые правила, принимаемые ЕС, обяжут такие онлайн-платформы, как YouTube, Facebook и Google News, заключать лицензионные соглашения с правообладателями: музыкантами, журналистами, авторами и новостными издателями, чтобы получить возможность использовать их работы онлайн.

Такие лицензионные соглашения позволят правообладателям "получить более справедливое вознаграждение за цифровое использование их работ", утверждают в ЕС.

Директива обязывает интернет-платформы следить за тем, не публикуют ли их пользователи контент, на который распространяется авторское право. Эксперты полагают, что такое обязательство ведет к тому, что интернет-платформы, например YouTube и Instagram будут вынуждены создавать фильтры, препятствующие загрузке на их сайты материалов, нарушающих авторское право. СМИ отмечают, что у YouTube уже действует подобная система - Content ID - она может отследить и заблокировать незаконно загруженные защищенные авторским правом материалы.

В ЕС подчеркивают, что директива нацелена на то, чтобы сохранить интернет как "место, в котором действует свобода самовыражения".

В связи с этим, закон об авторском праве не будет распространяться на мемы и GIF-изображения, пользователи смогут и дальше свободно делиться ими на онлайн-платформах. Решение о том, чтобы вывести мемы и GIF из-под действия закона было принято после активной критики закона в СМИ и соцсетях.

Кроме того, директива не распространяется на так называемые сниппеты - то есть гиперссылки на новостные статьи, сопровождаемые короткими выдержками из них. Также из-под действия закона исключаются материалы, распространяемые онлайн-энциклопедиями, например Wikipedia. Менее строгие требования в ЕС пообещали предъявлять и к стартапам.

После одобрения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале" Евросоюза закон вступит в силу, и у государств-членов будет два года для его реализации. Наблюдатели отмечают, что степень воздействия директивы на цифровой рынок, вероятно, во многом будет зависеть от того, как страны будут претворять ее в жизнь на практике.