Центр Лондона парализован из-за протестов тысяч активистов (Фото, Видео)

Новости мира: Тысячи британских активистов перекрыли центр Лондона, требуя действий против изменения климата.

Тысячи экологических активистов парализовали часть центрального Лондона в понедельник, пытаясь заставить правительство делать больше для борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Активисты пели песни и держали траспаранты с надписями "Нет планеты "Б" и "Вымирание – это навсегда" в одних из самых знаковых местах столицы.

В частности, они заблокировали Мраморную арку, Оксфордскую площадь, мост Ватерлоо. Блокирование дорог будет продолжаться в течение ночи и на следующий день в каждом из этих мест, и демонстранты говорят, что протесты могут длиться не менее недели.

Протесты возглавляет британская группа "Восстание против вымирания", она планирует демонстрации в 33 странах мира в течение ближайших дней.

"Я поняла, что подписывать петиции и писать письма недостаточно. Нужны реальные действия", - сказала 66-летняя Дайана Маккенн, пенсионерка из южного Лондона, которая держала баннер посреди заблокированной дороги. "Это как мировая война. Мы должны перейти на военные рельсы".