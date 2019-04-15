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Центр Лондона парализован из-за протестов тысяч активистов (Фото, Видео)

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Центр Лондона парализован из-за протестов тысяч активистов (Фото, Видео)
17:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: Тысячи британских активистов перекрыли центр Лондона, требуя действий против изменения климата.

Тысячи экологических активистов парализовали часть центрального Лондона в понедельник, пытаясь заставить правительство делать больше для борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Активисты пели песни и держали траспаранты с надписями "Нет планеты "Б" и "Вымирание – это навсегда" в одних из самых знаковых местах столицы.

В частности, они заблокировали Мраморную арку, Оксфордскую площадь, мост Ватерлоо. Блокирование дорог будет продолжаться в течение ночи и на следующий день в каждом из этих мест, и демонстранты говорят, что протесты могут длиться не менее недели.

Протесты возглавляет британская группа "Восстание против вымирания", она планирует демонстрации в 33 странах мира в течение ближайших дней.

"Я поняла, что подписывать петиции и писать письма недостаточно. Нужны реальные действия", - сказала 66-летняя Дайана Маккенн, пенсионерка из южного Лондона, которая держала баннер посреди заблокированной дороги. "Это как мировая война. Мы должны перейти на военные рельсы".

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Великобритания, Экология, Лондон, Протесты, Экологические активисты.
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