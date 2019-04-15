Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла
Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла
Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019
Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019

Ассанж готов к диалогу со Швецией во избежание экстрадиции в США

Ассанж готов к диалогу со Швецией во избежание экстрадиции в США
18:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Джулиан Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием в случае возобновления расследования.

Арестованный в Великобритании основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж будет сотрудничать со шведскими властями, если они вновь откроют дело 2010 года об изнасиловании, заявила британскому телеканалу Sky news адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон.

"Мы будем крайне счастливы ответить на вопросы, когда и если они последуют", - сказала она.

"В данный момент ключевой вопрос - (возможная - ред.) экстрадиция в США, о чем мы предупреждали в течение многих лет", - продолжила она.

При этом она подчеркнула, что Дж.Ассанж будет добиваться гарантий шведской стороны, что впоследствии его не передадут США.

"Это те же гарантии, которых мы добивались в 2010 году, и отказ предоставить их стал причиной того, почему он искал убежища", - отметила она.

Джон Шиптон - отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks австралийского и эквадорского журналиста Джулиана Ассанжа - обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына в Австралию.

"Это можно легко решить - удовлетворительным для всех образом. Во время встречи между одним сенатором и одним высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел (Австралии - ред.) шла речь о том, чтобы экстрадировать Джулиана в Австралию", - заявил Дж.Шиптон австралийскому изданию Herald Sun.

"Я видел, как его (Дж.Ассанжа - ред.) стаскивали полицейские по лестнице, и он не выглядел хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше его - в 47 лет. Это такой шок", - добавил он.

Однако, напоминают западные СМИ, в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра не намерена предпринимать особенных мер в связи с ситуацией вокруг Дж.Ассанжа.

Дж.Шиптон является биологическим отцом Дж.Ассанжа, однако впервые они встретились, когда Дж.Ассанжу исполнилось 25 лет.

Накануне стало известно, что более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать Дж.Ассанжа в Швецию в случае поступления подобного запроса шведской стороны.

Британская полиция смогла ранее на этой неделе арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет заключения.

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. В минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении предварительного расследования в отношении Дж.Ассанжа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Wikileaks, Швеция, Джулиан Ассанж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону &quot;Игры престолов&quot;
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь