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НАТО о заявлении МИД РФ: Альянс привержен диалогу с Россией

НАТО о заявлении МИД РФ: Альянс привержен диалогу с Россией
19:05 Сегодня Телеграф

Новости мира: В НАТО прокомментировали заявление МИД РФ о полном прекращении сотрудничества.

Позиция НАТО в отношении сотрудничества с Российской Федерацией остаётся неизменной. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску на информационный запрос УНН.

"Позиция НАТО не изменилась. У Альянса двойной подход к России: сильное сдерживание и защита в сочетании с конструктивным диалогом. В марте 2014 года, в ответ на агрессивные действия России против Украины, НАТО приостановила всё практическое сотрудничество с Россией, сохранив каналы политического и военного диалога открытыми. Это остается в силе. Как подтвердили союзники на брюссельской встрече на высшем уровне, возврат к business as usual невозможен до тех пор, пока в действиях России не произойдет четкого, конструктивного изменения, демонстрирующего соблюдение международного права и ее международных обязательств", - сказано в заявлении Лунгеску.

В нем также говорится, что Альянс привержен диалогу с Россией, дабы иметь возможность четко изложить свои позиции, снизить риски и повысить прозрачность.

"Мы ведем постоянный диалог с Россией на нескольких уровнях", - отмечают в НАТО.

По словам Лунгеску, упомянутый диалог включает в себя заседания Совета Россия-НАТО, последнее состоялось в январе, а также встречи Генерального секретаря Йенса Столтенберга с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Одна из таких встреч состоялась в Мюнхене в феврале, отмечают в Альянсе.

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"Заместитель генерального секретаря продолжает регулярный диалог с российскими дипломатами. Мы также поддерживаем военные линии связи: председатель Военного комитета НАТО и Главнокомандующий объединёнными силами в Европе (SACEUR) имеют прямые контакты с начальником Генерального штаба России. Например, генерал SACEUR Скапарротти провёл телефонный разговор с Начальником Генштаба Вооружённых сил России Герасимовым 21 сентября 2018 года", - напомнили в НАТО.

Отметим, ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил российским журналистам о полном прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям.

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