Собор Парижской Богоматери удалось спасти (Фото)

Конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти и сохранить в полном объеме
Об этом заявил глава пожарной службы Парижа Жан-Клод Галле, передает Liberation.
"Мы можем считать, что конструкция Нотр-Дама спасена и сохранена в полном объеме", - сказал Гале.
Как сообщалось ранее, предварительно причину пожара связывают с ремонтными работами, которые велись в соборе, построенном 850 лет назад.
В прошлом году католическая церковь во Франции начала кампанию по сбору средств на ремонт собора, который находился в аварийном состоянии.