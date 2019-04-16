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Собор Парижской Богоматери удалось спасти (Фото)

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Собор Парижской Богоматери удалось спасти (Фото)
02:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пожарные сообщили, что конструкция Нотр-Дама спасена и сохранена.

Конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти и сохранить в полном объеме

Об этом заявил глава пожарной службы Парижа Жан-Клод Галле, передает Liberation.

"Мы можем считать, что конструкция Нотр-Дама спасена и сохранена в полном объеме", - сказал Гале.

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Как сообщалось ранее, предварительно причину пожара связывают с ремонтными работами, которые велись в соборе, построенном 850 лет назад.

В прошлом году католическая церковь во Франции начала кампанию по сбору средств на ремонт собора, который находился в аварийном состоянии.

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Париж, Франция, Пожар, Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам.
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