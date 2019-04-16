Парламентские выборы в Финляндии: Данные после подсчета 100% голосов

На парламентских выборах в Финляндии с минимальным преимуществом побеждает Социал-демократическая партия.
Об этом сообщает ERR.ee.
"После подсчета 100% голосов социал-демократы набрали 17,7%, получив 40 мест в парламенте. Правая партия "Истинные финны", которую поддержали 17,5% избирателей, получит 39 мест. Коалиционная партия набрала 17% и получит 38 мест, правительственная партия "Финляндский центр" (13,8%) - 31 место, "Зеленый союз" (11,5%) - 20 мест”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, впервые в истории страны на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей.
Окончательные результаты парламентских выборов будут объявлены 17 апреля.
Социал-демократическая партия Финляндии вела кампанию против ограничений бюджетных расходов, которые ввели премьер-министр, лидер партии "Финляндский центр" Юха Сипиля и министр финансов, лидер консервативной партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо.
Еще одной особенностью этих выборов стало то, что по их результатам в парламент проходит рекордное количество женщин - 92.
"Рекордное количество женщин получила депутатские мандаты на завершившихся парламентских выборах. Среди 200 депутатов будет 92 женщины", - сообщает Yle.
Отмечается, что это наивысший показатель за всю историю парламентских выборов в стране.
В частности, от социал-демократов в парламент прошли 22 представительницы прекрасного пола.
По итогам выборов 2011 года в парламент было избрано 85 женщин. А от 2015 года их насчитывалось 83.