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Парламентские выборы в Финляндии: Данные после подсчета 100% голосов

Парламентские выборы в Финляндии: Данные после подсчета 100% голосов
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Выборы в парламент Финляндии выиграли социал-демократы.

На парламентских выборах в Финляндии с минимальным преимуществом побеждает Социал-демократическая партия.

Об этом сообщает ERR.ee.

"После подсчета 100% голосов социал-демократы набрали 17,7%, получив 40 мест в парламенте. Правая партия "Истинные финны", которую поддержали 17,5% избирателей, получит 39 мест. Коалиционная партия набрала 17% и получит 38 мест, правительственная партия "Финляндский центр" (13,8%) - 31 место, "Зеленый союз" (11,5%) - 20 мест”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, впервые в истории страны на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей.

Окончательные результаты парламентских выборов будут объявлены 17 апреля.

Социал-демократическая партия Финляндии вела кампанию против ограничений бюджетных расходов, которые ввели премьер-министр, лидер партии "Финляндский центр" Юха Сипиля и министр финансов, лидер консервативной партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо.

Еще одной особенностью этих выборов стало то, что по их результатам в парламент проходит рекордное количество женщин - 92.

"Рекордное количество женщин получила депутатские мандаты на завершившихся парламентских выборах. Среди 200 депутатов будет 92 женщины", - сообщает Yle.

Отмечается, что это наивысший показатель за всю историю парламентских выборов в стране.

В частности, от социал-демократов в парламент прошли 22 представительницы прекрасного пола.

По итогам выборов 2011 года в парламент было избрано 85 женщин. А от 2015 года их насчитывалось 83.

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Финляндия, Социал-демократическая партия, Выборы в Финляндии.
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