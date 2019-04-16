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Пожар в Соборе Парижской Богоматери частично погасили (Фото)
Сотрудники пожарной службы Парижа частично погасили пожар в Соборе Парижской Богоматери, но еще остаются очаги огня.
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