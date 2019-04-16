Пожар в Нотр-Дам де Пари: на восстановление могут уйти десятилетия

Новости мира: На реставрацию Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара, вспыхнувшего накануне, могут уйти целые десятилетия.

Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на ликвидацию ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Петер Фюссених, курирующий все строительные работы в Кельнском соборе, заявил, что "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".

Кельнский собор был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и работы по его восстановлению продолжаются уже более 70 лет.

В комментарии телекомпании RTL Фюссених назвал пожар в Париже "трагедией европейского масштаба", ведь много церквей и соборов по всему континенту были возведены по образцу французской архитектуры.

Он сказал, что "когда последний камень был заложен в Нотр-Дам, первый был заложен здесь, в Кельне, и в этом контексте Нотр-Дам очень сильно влияет на всех нас".

Напомним, во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, которая началась в понедельник вечером.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.