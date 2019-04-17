Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам де Пари

Новости мира: Работающие на месте пожара в Соборе ​Богоматери криминалисты назвали вероятную причину инцидента.

Криминалисты, работающие на месте пожара в Соборе Парижской Богоматери, назвали его вероятную причину.

Об этом сообщает Le Parisien.

По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Поэтому специалисты считают, что причиной пожара стала проблема с электричеством, не уточнив пока, какого рода проблема могла вызвать возгорание.

Как сообщалось, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Обрушился шпиль, а потом огонь охватил все здание. Причина пожара пока неизвестна, но, предварительно, возможна связь с ремонтными работами, которые велись в соборе.

Тушение продолжалось девять часов, в нем приняли участие около 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение пламени на две колокольни. Большинство деревянных балок крыши сгорели, но опоры, что держат его, уцелели. По оценкам экспертов, восстановить Нотр-Дам будет чрезвычайно сложно.

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

Во Франции и в мире объявляются инициативы сбора средств на восстановление собора. Французские меценаты уже заявили о выделении 300 млн евро на спасение Нотр-Дама.