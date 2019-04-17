Как выглядит Нотр-Дам изнутри после пожара (Видео)

Эксперты начали оценивать масштаб ущерба в Соборе Парижской Богоматери после сильного пожара в понедельник. Об этом сообщает "Европейская правда". Каменная часть собора уцелела, также удалось спасти самые ценные реликвии. Уцелели также статуи, украшавшие шпиль - их увезли на реставрацию за несколько дней до пожара. Однако полностью сгорели деревянный шпиль высотой 93 метра и деревянная крыша над залом, где проходили богослужения. Также можно увидеть черные обугленные перекрытия крыши, лежащие на полу внутри Нотр-Дама. Сгоревшим балкам было несколько сотен лет. Эксперты и архитекторы теперь должны определить, насколько пострадали оставшиеся конструкции. Для изучения последствий будут использовать в том числе дроны. На реставрацию собора уже собрали более 700 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении провести ремонтные работы за пять лет, но эксперты говорят, что это может затянуться на десятилетия.