Президент Эквадора рассказал, как Ассанж встречался в посольстве с хакерами

Новости мира: Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно встречался с хакерами, когда скрывался в посольстве Эквадора.

Президент Эквадора Ленин Морено во время выступления в Вашингтоне заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж несколько раз проводил встречи с разными хакерами во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

По информации президента Эквадора, Ассанж дал хакерам указания по распространению информации по вопросам, важными как для него, так и для тех, кто его финансирует.

По данным Морено, программист из Швеции Ола Бини был в числе хакеров, которые неоднократно встречались с Ассанжем в посольстве. Он проживал в столице Эквадора Кито и был задержан на прошлой неделе буквально через несколько часов, когда стало известно, что Ассанжу откажут в дальнейшем предоставлении политического убежища. Также известно, что Бини взломал мобильные телефоны и аккаунты, принадлежащие частным лицам и правительству Эквадора.

Президент Эквадора ранее сообщал о том, что Ассанж неоднократно нарушал условия своего убежища в посольстве в Лондоне и пытался использовать его для шпионажа.

Информация о том, что в Лондоне задержали основателя WikiLeaks появилась 11 апреля. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где Ассанжа задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.